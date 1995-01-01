Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе форварда Лероя Сане из клуба.

«Мы знаем его потенциал и его уровень. У него есть особые качества, которые сложно найти по всему миру.

Он знает, все знают, что это сложно [играть регулярно] из-за нашего уровня.

В то же время я говорил с клубом десять раз. Я хочу, чтобы люди здесь были счастливы. Если они не хотят этого, они уходят. Желание, чтобы он был с нами, есть всегда», – сказал Гвардиола.