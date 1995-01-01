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    Гвардиола – о Сане: «Я хочу, чтобы люди в «Сити» были счастливы. Если они не хотят этого, они уходят» 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе форварда Лероя Сане из клуба.

    «Мы знаем его потенциал и его уровень. У него есть особые качества, которые сложно найти по всему миру.

    Он знает, все знают, что это сложно [играть регулярно] из-за нашего уровня.

    В то же время я говорил с клубом десять раз. Я хочу, чтобы люди здесь были счастливы. Если они не хотят этого, они уходят. Желание, чтобы он был с нами, есть всегда», – сказал Гвардиола.

    • Футболистом интересуется «Бавария».
    • По информации Sport Bild, мюнхенский клуб уже связался с Сане и сейчас ждет его ответа.

    Источник: Sky Sports

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