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    Точилин: «Минимальная задача для «Сочи» – сохранить прописку в РПЛ. Максимальная – первое место»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о целях команды на сезон.

    «Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача — это сохранить прописку. Максимальная — не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся — есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной.

    Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов, известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со «Спартаком», наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье. Пока никаких задержек с финансами у нас не было. Надеюсь, и не будет», – сказал Точилин.

    • В матче 1-го тура РПЛ «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1).
    • Команда находится на предпоследнем месте в таблице.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +657

      Aston 10 минут назад

      И все-таки,рыжий,ты тупой пустозвон,совсем реальность потерял после первого тура...

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