Sky Sports: «Атлетико» предлагал включить Корреа в сделку по Триппьеру. «Тоттенхэм» отказался от этого 

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в «Атлетико». По информации Sky Sports, футболист уже прошел медобследование в испанском клубе.
Сумма трансфера составит 24 миллиона евро. «Атлетико» предлагал включить в сделку форварда Анхеля Корреа, но «Тоттенхэм» отказался от этого и предпочел получить полную сумму.
- В сезоне-2018/19 Триппьер провел за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Контракт англичанина с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.