Sky Sports: «Атлетико» предлагал включить Корреа в сделку по Триппьеру. «Тоттенхэм» отказался от этого 

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в «Атлетико». По информации Sky Sports, футболист уже прошел медобследование в испанском клубе.

Сумма трансфера составит 24 миллиона евро. «Атлетико» предлагал включить в сделку форварда Анхеля Корреа, но «Тоттенхэм» отказался от этого и предпочел получить полную сумму.