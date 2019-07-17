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    Медведев: «Возможно, до закрытия трансферного окна «Зениту» удастся приобрести пару игроков»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах команды на лето.

    Также руководитель сообщил, что игроки петербуржцев, перешедшие в «Сочи», сделали это на полноценной основе.

    – Смогут ли сыграть против «Зенита» футболисты, которые перешли в «Сочи»? Чего еще ждать с точки зрения трансферов?

    – У нас ни одной аренды с «Сочи» нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае. Поэтому, думаю, что те, кто готов играть, выйдут на поле.

    Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, (удастся) пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести с целью усиления отдельных позиций.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +812

      klim2m 18 минут назад

      Зенит а слабо трансферное окно на год раздвинуть))))

      0
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      Рейтинг: +4905

      Т34 36 минут назад

      Пара маловато будет! Совсем играть некем будет. Вот так и разваливают "флагмана" нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +317

      SEREGA 64 46 минут назад

      НУ А ЧТО КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ КИДАЙ И КИДАЙ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

      -2
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      Рейтинг: +6907

      KLIM777 > SEREGA 64 45 минут назад

      главное, чтобы ты за газ не забыл заплатить)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2196

      paracetamol 58 минут назад

      Зе Болоту еще продайте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Томик 1 час назад

      Всего пару? Не верю. Может быть пару вёдер игроков?

      0
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