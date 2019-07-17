Медведев: «Возможно, до закрытия трансферного окна «Зениту» удастся приобрести пару игроков»

Зенит а слабо трансферное окно на год раздвинуть))))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах команды на лето.
Также руководитель сообщил, что игроки петербуржцев, перешедшие в «Сочи», сделали это на полноценной основе.
– Смогут ли сыграть против «Зенита» футболисты, которые перешли в «Сочи»? Чего еще ждать с точки зрения трансферов?
– У нас ни одной аренды с «Сочи» нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае. Поэтому, думаю, что те, кто готов играть, выйдут на поле.
Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, (удастся) пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести с целью усиления отдельных позиций.
- «Зенит» в это окно уже приобрел полузащитника Алексея Сутормина и левого защитника Дугласа Сантоса.
- В сочинский клуб из петербургского перешли защитники Иван Новосельцев и Эльмир Набиуллин, полузащитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз.