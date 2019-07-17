Медведев: «Возможно, до закрытия трансферного окна «Зениту» удастся приобрести пару игроков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах команды на лето.

Также руководитель сообщил, что игроки петербуржцев, перешедшие в «Сочи», сделали это на полноценной основе.

– Смогут ли сыграть против «Зенита» футболисты, которые перешли в «Сочи»? Чего еще ждать с точки зрения трансферов?

– У нас ни одной аренды с «Сочи» нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае. Поэтому, думаю, что те, кто готов играть, выйдут на поле.

Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, (удастся) пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести с целью усиления отдельных позиций.