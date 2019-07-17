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    УФСИН: «Кокорин и Мамаев в штрафной изолятор не водворялись»

    УФСИН Белгородской области сообщило, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4, не были помещены в штрафной изолятор.

    Сегодня Mash опубликовал видеозапись, на которой Кокорин и Мамаев играют в футбол с другими заключенными на территории колонии. Позже начальник ИК-4 Сергей Плясов опроверг это, заявив, что футболисты находятся в штрафном изоляторе.

    «За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные (Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин) в штрафной изолятор не водворялись», – сообщили в пресс-службе УФСИН.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были направлены в колонию №4 Белгородской области.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +728

      neim 1 минуту назад

      Откуда тогда берётся этот бред с играми в футбол на зоне, нахождением бывших футболистов в ШИЗО ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1035

      алдан2014 2 минуты назад

      Они вообще в колонии?Или как Васильева?

      0
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      Рейтинг: +4

      qax53 50 минут назад

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      Рейтинг: +3317

      nik55 54 минуты назад

      не пойму кому это интересно-------бомбардир хватит писать этот бред

      0
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      ...
      Рейтинг: +1305

      VGreen > nik55 24 минуты назад

      многим интересно

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