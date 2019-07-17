УФСИН: «Кокорин и Мамаев в штрафной изолятор не водворялись»

УФСИН Белгородской области сообщило, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4, не были помещены в штрафной изолятор.

Сегодня Mash опубликовал видеозапись, на которой Кокорин и Мамаев играют в футбол с другими заключенными на территории колонии. Позже начальник ИК-4 Сергей Плясов опроверг это, заявив, что футболисты находятся в штрафном изоляторе.

«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные (Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин) в штрафной изолятор не водворялись», – сообщили в пресс-службе УФСИН.