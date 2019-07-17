УФСИН: «Кокорин и Мамаев в штрафной изолятор не водворялись»

Откуда тогда берётся этот бред с играми в футбол на зоне, нахождением бывших футболистов в ШИЗО ?
УФСИН Белгородской области сообщило, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4, не были помещены в штрафной изолятор.
Сегодня Mash опубликовал видеозапись, на которой Кокорин и Мамаев играют в футбол с другими заключенными на территории колонии. Позже начальник ИК-4 Сергей Плясов опроверг это, заявив, что футболисты находятся в штрафном изоляторе.
«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные (Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин) в штрафной изолятор не водворялись», – сообщили в пресс-службе УФСИН.
- В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были направлены в колонию №4 Белгородской области.