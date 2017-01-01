Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Стриженые коротко Кокорин и Мамаев в колонии сыграли в футбол с заключенными

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол в колонии.

    Футболисты провели игру вместе с другими заключенными. Они были коротко стрижены.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были направлены в колонию общего режима в Белгородской области.

    Источник: Страница Mash в «Вконтакте»

    Mash – российский новостной интернет-проект, запущенный в апреле 2017 года. Кроме группы в «ВКонтакте» (1 330 000 подписчиков), имеет сайт, а также страницы в телеграме (более 600 тысяч подписчиков), фейсбуке, инстаграме (166 тысяч), твиттере, YouTube (18 216), вайбере и «ТамТам».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +261

      Ашет Арбузян 15 минут назад

      лучше б составы участников ФНЛ разместили. Это не так и тяжело. С оф. сайтов взять составы и все. Но зачем прямая тема футбола, правда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16010

      VVM1964 18 минут назад

      А побриты ? А подмыты ? - это в следующих новостях ? Пока не узнаю , спать не могу
      , есть не хочу )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      88serega88 1 час назад

      Колено у него болит!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +813

      PUZIAKA 1 час назад

      Ребята, мне кажется я понял в чем тут дело и почему их никак не отпустят. Есть такое мероприятие - чемпионат мира по футболу среди заключенных. И в прошлом году Россия заняла на нем второе место, пруфы пробиваются в гугле. Похоже в этом году была поставлена задача этот турнир выиграть. Вот команду и усилили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13400

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У них контракт на 1,5 года, отрабатывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10960

      bset 1 час назад

      Когда они там выйдут? Октябрь-ноябрь? Как раз восстановятся к зимним сборам, а там полноценную предсезонку пройдут. Мамаеву бы с клубом разобраться, Кокорину в этом плане, конечно, больше повезло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2188

      paracetamol 1 час назад

      Надо разминаться, не долго сидеть осталось. Впереди ЛЧ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16010

      VVM1964 > paracetamol 39 минут назад

      Сочи их ждет )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru