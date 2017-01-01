Стриженые коротко Кокорин и Мамаев в колонии сыграли в футбол с заключенными

Mash – российский новостной интернет-проект, запущенный в апреле 2017 года. Кроме группы в «ВКонтакте» (1 330 000 подписчиков), имеет сайт, а также страницы в телеграме (более 600 тысяч подписчиков), фейсбуке, инстаграме (166 тысяч), твиттере, YouTube (18 216), вайбере и «ТамТам».