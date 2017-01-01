Стриженые коротко Кокорин и Мамаев в колонии сыграли в футбол с заключенными

лучше б составы участников ФНЛ разместили. Это не так и тяжело. С оф. сайтов взять составы и все. Но зачем прямая тема футбола, правда?
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол в колонии.
Футболисты провели игру вместе с другими заключенными. Они были коротко стрижены.
- В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были направлены в колонию общего режима в Белгородской области.
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