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    Начальник колонии: «Кокорин и Мамаев не играли в футбол. Они сейчас сидят в штрафном изоляторе»

    Начальник исправительной колонии №4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов прокомментировал тот факт, что отбывающие там наказание нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол.

    Сегодня Mash опубликовал видеозапись, на которой Кокорин и Мамаев играют вместе с другими заключенными на территории колонии.

    – Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина?

    – Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли.

    – Тогда кто на кадре?

    – Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем.

    – Почему?

    – Все вопросы в пресс-службу УФСИН.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были направлены в колонию.№4 Белгородской области.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +514

      Muboraksho 3 минуты назад

      Показательное сидение. Есть о чем вспомнить и обсудить футбольные моменты. То ли еще будет, то ли еще будет ой ой ой...

      0
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      Рейтинг: +359

      Звезда запаса 8 минут назад

      Врет и ссыт одновременно.

      0
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      Рейтинг: +66

      dguda 22 минуты назад

      Нет, они там обряд обрезания проходят.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Axe111 41 минуту назад

      В штрафном изоляторе с кондером, и телеком и всеми прочими БЛАГАМИ

      0
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      Рейтинг: +728

      neim 46 минут назад

      А что случилось, не уж то и там кого побили ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6904

      KLIM777 > neim 23 минуты назад

      слушали ган ган стайл по 24 часа в сутки

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