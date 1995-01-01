Начальник колонии: «Кокорин и Мамаев не играли в футбол. Они сейчас сидят в штрафном изоляторе»

Начальник исправительной колонии №4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов прокомментировал тот факт, что отбывающие там наказание нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол.

Сегодня Mash опубликовал видеозапись, на которой Кокорин и Мамаев играют вместе с другими заключенными на территории колонии.

– Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина?

– Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли.

– Тогда кто на кадре?

– Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем.

– Почему?

– Все вопросы в пресс-службу УФСИН.