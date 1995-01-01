Начальник колонии: «Кокорин и Мамаев не играли в футбол. Они сейчас сидят в штрафном изоляторе»

Показательное сидение. Есть о чем вспомнить и обсудить футбольные моменты. То ли еще будет, то ли еще будет ой ой ой...
Начальник исправительной колонии №4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов прокомментировал тот факт, что отбывающие там наказание нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол.
Сегодня Mash опубликовал видеозапись, на которой Кокорин и Мамаев играют вместе с другими заключенными на территории колонии.
– Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина?
– Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли.
– Тогда кто на кадре?
– Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем.
– Почему?
– Все вопросы в пресс-службу УФСИН.
- В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были направлены в колонию.№4 Белгородской области.