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    Набиуллин: «Никаких обид на «Зенит» у меня не было. Думал, что я сделал не так. Не играл – значит, сам виноват»

    Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин рассказал, почему у него не удалось закрепиться в «Зените».

    В этом месяце 24-летний футболист перешел из петербургского клуба в сочинский.

    – «Зенит» наверняка станет для вас хорошим раздражителем, не так ли?

    – Мы постараемся показать хорошую игру, будем биться в каждом эпизоде. Уверен, болельщики получат удовольствие от этого поединка.

    – Признайтесь, для вас это будет принципиальный матч?

    – Как сказать… Я играл в «Зените» полтора года. Никакой обиды, побуждающей меня играть жeстко, нет. Скажу так: нас просто ждeт хороший матч, к которому мы будем полностью готовы. Да, особый настрой присутствует, но не более того.

    – Как вы сейчас оцениваете зенитовский этап своей карьеры?

    – Это было хорошее время. У нас была цель стать чемпионами – мы еe достигли. Переход в «Зенит» стал для меня первым, я сделал большой шаг вперeд. Я повзрослел, возмужал. И в «Рубине», и в «Зените» я получил очень много хорошего, прогрессировал и развивался как человек. Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Я знал, что в «Зенит» попадают лучшие игроки и, возможно, именно излишняя скованность не позволила мне раскрыть свои лучшие качества.

    – Семак говорил вам, какую игру хочет видеть в вашем исполнении?

    -Да, Сергей Богданович всегда разговаривал со мной, поддерживал, подсказывал, что необходимо делать в той или иной ситуации. Но, повторюсь, дело в том, что в «Зените» в каждой игре необходимо показывать свой максимум, а мне как раз и не хватало стабильности. Плюс в команде была очень высокая конкуренция: если ты играл плохо, на твоe место обязательно придeт кто-то другой.

    – Какие мысли вас посещали, когда вы стали все реже и реже выходить на футбольное поле?

    – Очень разные. Сидеть на скамейке запасных очень тяжело, но никаких обид на «Зенит» у меня не было. Копался в себе, думал, что я сделал не так. Не играл – значит, сам виноват.

    – В июне вы поехали с «Зенитом» на сбор в Австрию, на мой взгляд, очень хорошо выглядели на тренировках, имели игровое время в контрольных матчах. Было ли у вас предчувствие перемен?

    – Я просто тренировался и играл в полную силу, все остальное зависело не от меня.

    • «Зенит» приобрел Набиуллина у «Рубина» в феврале 2018 года за 4,5 миллиона евро.
    • В составе петербуржцев россиянин провел 22 матча и сделал две результативные передачи.

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2394

      RotBerg 26 минут назад

      Объективно. Не Ванька Новоселов и не разжиревший Соловьев, Удачи Эльмиру.

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