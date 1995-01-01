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    Защитник «Зенита» Сантос: «Начинаю ощущать себя русским»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о знакомстве с Санкт-Петербургом.

    «Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлен теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским.

    Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200.

    Я знал, что в России живет очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках. Еще, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны», – рассказал новичок «Зенита».

    • Российский клуб купил футболиста у «Гамбурга» за 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      InterMilLano1908 28 минут назад

      Это как? На 20 тысяч в месяц стал жить что ли?

      1
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      Рейтинг: +3177

      порт 34 минуты назад

      Хряпнул? Наш человек.

      0
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      Рейтинг: +379

      ААМ 41 минуту назад

      Главное играть хорошо, а ощущения во-вторых.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +601

      rash1959 50 минут назад

      Начинаю ощущать себя русским, (тут на ... пошлют, там на ... посадят) а за зенит болею с детства, сбылась мечта идиота, и т.д. и т.п

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1304

      ухоженный крокодил 57 минут назад

      Зачем бомбардир нарезает кусками интервью?
      Нарезайте предложениями или отдельными фразами.

      0
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