AS: Бэйл хочет разорвать контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может покинуть мадридский клуб бесплатно.

На этом настаивает его агент игрока Джонатан Барнетт.

Контракт валлийца с «Реалом» действует до лета 2022 года.

Сторона игрока планирует убедить руководство мадридской команды обоюдно разорвать контракт, чтобы клуб сохранил деньги.

Годовой оклад Бэйла 14 миллионов евро.

Агент игрока при переговорах со следующим клубом его клиента рассчитывает на те же условия по зарплате, так как Бэйл будет считаться свободным агентом и клубу не не придется оплачивать трансфер.