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    Гризманн: «Де Йонг – самый жесткий игрок за всю мою карьеру»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о первой тренировке в составе нового клуба, а также отметил другого новичка каталонцев – Френки де Йонга.

    «Де Йонг – самый жесткий игрок за всю мою карьеру. У него отличный отбор. Он цепок, но, когда мне приходилось отбирать у него мяч, его было просто не остановить», – заявил Антуан.

    • Гризманн и де Йонг перешли в «Барселону» этим летом.
    • Француз перешел в каталонский клуб из «Атлетико», за который выступал с 2014 года.
    • Голландский полузащитник ранее выступал за «Аякс» и был признан лучшим игроком сезона-2018/19 чемпионата Голландии.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 06:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1572

      Danish Dynamite 1 час назад

      Прочитав заголовок, подумал, он про Найджела де Йонга, а тут...
      Раз так - то не видел ты, Гризманн, по-настоящему жестких.

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