Гризманн: «Де Йонг – самый жесткий игрок за всю мою карьеру»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о первой тренировке в составе нового клуба, а также отметил другого новичка каталонцев – Френки де Йонга.

«Де Йонг – самый жесткий игрок за всю мою карьеру. У него отличный отбор. Он цепок, но, когда мне приходилось отбирать у него мяч, его было просто не остановить», – заявил Антуан.