Гризманн: «Де Йонг – самый жесткий игрок за всю мою карьеру»

Прочитав заголовок, подумал, он про Найджела де Йонга, а тут...
Раз так - то не видел ты, Гризманн, по-настоящему жестких.
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о первой тренировке в составе нового клуба, а также отметил другого новичка каталонцев – Френки де Йонга.
«Де Йонг – самый жесткий игрок за всю мою карьеру. У него отличный отбор. Он цепок, но, когда мне приходилось отбирать у него мяч, его было просто не остановить», – заявил Антуан.
- Гризманн и де Йонг перешли в «Барселону» этим летом.
- Француз перешел в каталонский клуб из «Атлетико», за который выступал с 2014 года.
- Голландский полузащитник ранее выступал за «Аякс» и был признан лучшим игроком сезона-2018/19 чемпионата Голландии.