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    Озил сменил образ и перекрасил волосы в белый

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил покрасил волосы в белый.

    Этим летом «Арсенал» был заинтересован в продаже игрока. Лондонцы предлагали купить немца трем турецким клубам – «Галатасараю», «Фенербахче» и «Истанбулу Башакшехир». При этом после перехода футболиста английский клуб готов выделять на его зарплату определенную сумму в течение одного-двух сезонов.

    • Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году за 47 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за лондонскую команду 35 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт полузащитника истекает в 2021 году.

    Источник: B/R Football

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