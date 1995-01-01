Озил сменил образ и перекрасил волосы в белый

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил покрасил волосы в белый.

Этим летом «Арсенал» был заинтересован в продаже игрока. Лондонцы предлагали купить немца трем турецким клубам – «Галатасараю», «Фенербахче» и «Истанбулу Башакшехир». При этом после перехода футболиста английский клуб готов выделять на его зарплату определенную сумму в течение одного-двух сезонов.