Руни: «Главный минус Клоппа – он тренирует «Ливерпуль»

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как он относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Это тот тренер, с которым хотел бы поработать любой игрок. Заметно, как каждый футболист получает удовольствие, играя под его руководством. Я однажды встречался с ним, Юрген – прекрасный человек. Очень уважаю его за все, чего он достиг. Минусы? Конечно, есть! Главный минус Клоппа – он тренирует «Ливерпуль» и добивается успеха», – сказал Руни.