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    Руни: «Главный минус Клоппа – он тренирует «Ливерпуль»

    Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как он относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

    «Это тот тренер, с которым хотел бы поработать любой игрок. Заметно, как каждый футболист получает удовольствие, играя под его руководством. Я однажды встречался с ним, Юрген – прекрасный человек. Очень уважаю его за все, чего он достиг. Минусы? Конечно, есть! Главный минус Клоппа – он тренирует «Ливерпуль» и добивается успеха», – сказал Руни.

    • Английский нападающий ранее выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба – принципиальные соперники «Ливерпуля».
    • Клопп в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов с мерсисайдской командой.

    Источник: Sport Bild

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