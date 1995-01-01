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    «Рубин» может арендовать Ломовицкого из «Спартака» и Мостового из «Зенита»

    «Рубин» может в ближайшее время усилиться игроками «Спартака» и «Зенита». Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор «Матч» ТВ» Нобель Арустамян.

    По его информации, казанцы арендуют у московского клуба Александра Ломовицкого, а у петербургского – Андрея Мостового.

    «Очень вероятно, что «Спартак» отдаст в аренду на год Александра Ломовицкого в казанский «Рубин». Сделка может быть оформлена уже в ближайшие пару дней. Любопытно, что Ломовицкому предстоит конкуренция не только с Хвичей Кварацхелией и Зурико Давиташвили.

    «Рубин» также близок к годичной аренде футболиста системы «Зенита» Андрея Мостового, который может сыграть на обоих флангах. «Зенит» отказывается включать пункт о выкупе игрока, однако переговоры находятся на продвинутой стадии», – написал Арустамян.

    • 21-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака». Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • 21-летний Мостовой перебрался в «Зенит» в феврале этого года из «Химок». Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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