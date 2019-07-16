«Парма» арендовала у «Наполи» Инглесе с обязательством выкупа за 22 миллиона

Нападающий «Наполи» Роберто Инглесе стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт клуба.

Клубы договорились о годичной аренде 27-летнего футболиста. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в сделку включено обязательство выкупа следующим летом за 22 миллиона евро.

Форвард заключил с «Пармой» пятилетний контракт.