«Парма» арендовала у «Наполи» Инглесе с обязательством выкупа за 22 миллиона

Показалось Инсинье)))
Нападающий «Наполи» Роберто Инглесе стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт клуба.
Клубы договорились о годичной аренде 27-летнего футболиста. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в сделку включено обязательство выкупа следующим летом за 22 миллиона евро.
Форвард заключил с «Пармой» пятилетний контракт.
- Инглесе выступал за «Наполи» с 2017 года.
- Прошлый сезон игрок провел в «Парме» на правах аренды, сыграл 25 матчей, забил девять голов и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.