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    «Парма» арендовала у «Наполи» Инглесе с обязательством выкупа за 22 миллиона

    Нападающий «Наполи» Роберто Инглесе стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт клуба.

    Клубы договорились о годичной аренде 27-летнего футболиста. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в сделку включено обязательство выкупа следующим летом за 22 миллиона евро.

    Форвард заключил с «Пармой» пятилетний контракт.

    • Инглесе выступал за «Наполи» с 2017 года.
    • Прошлый сезон игрок провел в «Парме» на правах аренды, сыграл 25 матчей, забил девять голов и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Пармы»

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    16.07.2019 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      murealbest 43 минуты назад

      Показалось Инсинье)))

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