Антон Миранчук: «В «Барсу» бы поехал на троллейбусе»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук назвал причину своего отказа переходить в «Борнмут» в 2018 году.
«Почему отказался ехать в английский «Борнмут»? Да мы уже сколько раз говорили, что Англия – это другое. Сначала лучше в тепло – Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые. Куда поехал бы хоть на троллейбусе? В «Барсу», – сказал 23-летний футболист.
- Ан. Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- За основную команду москвичей хавбек дебютировал в октябре 2013 года
- С тех пор он забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 86 матчах.
- В 2016 году сдавался в аренду эстонской «Левадии».
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.