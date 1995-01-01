Антон Миранчук: «В «Барсу» бы поехал на троллейбусе»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук назвал причину своего отказа переходить в «Борнмут» в 2018 году.

«Почему отказался ехать в английский «Борнмут»? Да мы уже сколько раз говорили, что Англия – это другое. Сначала лучше в тепло – Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые. Куда поехал бы хоть на троллейбусе? В «Барсу», – сказал 23-летний футболист.