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    Агент – о переходе Бэйла в «Тоттенхэм»: «Я не комментирую чушь»

    Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, дал понять, что его клиент не перейдет в «Тоттенхэм» этим летом.

    Ранее появилась информация, что лондонский клуб готов предложить за 30-летнего валлийца 60 миллионов евро, однако Барнетт ее опроверг.

    «Предложение «Тоттенхэма»? Я не комментирую чушь», – сказал агент.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: talkSPORT

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