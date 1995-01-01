Агент – о переходе Бэйла в «Тоттенхэм»: «Я не комментирую чушь»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, дал понять, что его клиент не перейдет в «Тоттенхэм» этим летом.
Ранее появилась информация, что лондонский клуб готов предложить за 30-летнего валлийца 60 миллионов евро, однако Барнетт ее опроверг.
«Предложение «Тоттенхэма»? Я не комментирую чушь», – сказал агент.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.