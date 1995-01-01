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    Егоров: «Формально Миранчук забил «Рубину» не по правилам, но гол никто отменять не будет»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что гол полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в ворота «Рубина» (1:1) в матче первого тура РПЛ был забит с нарушением правил.

    Футболист москвичей отправил мяч в ворота казанцев прямым ударом со штрафного. С 1 июля в силу вступили новые футбольные правила, запрещающие игрокам соперника находиться в стенке в таких ситуациях.

    «По правилам, перед пробитием штрафного или свободного удара игроки должны находиться в метре от стенки. Это правило новое. Мы все на сборах смотрели, прорабатывали. Будут возникать примерно такие ситуации.

    Одно дело теория, а совсем другое – практика. Но никто не понял бы, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки, а затем сделал движение. Я понимаю, формально, по букве закона – это нарушение, но никто отменять гол не будет. Мы отправим видео с этим моментом в ФИФА и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций)», – сказал Егоров.

    • Во втором туре «Локомотив» примет «Тамбов», а «Рубин» в гостях сыграет против «Динамо».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +45

      Yumаleks 1 час назад

      По этому правилу игрок после удара двигаться может куда угодно, а то что изначально стоял близко косяк судьи, это из той серии когда при штрафном стенка не в 9 метрах а в 7 и ближе, почему никто не померил сколько до стенки было от бьющего, все за новое правило вцепились.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1288

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Снять одно очко с Локо и дать 3 Рубину, делов то.

      1
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      ...
      Рейтинг: +210

      Mister_Tomsk > ухоженный крокодил 1 час назад

      с себя очко сними лучше) и отдай рубину)

      1
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      Рейтинг: +1288

      ухоженный крокодил > Mister_Tomsk 44 минуты назад

      Идиот малолетний.

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      Рейтинг: +329

      O-Z > ухоженный крокодил 13 минут назад

      Пердун старый ты еще живой?

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      Рейтинг: +3405

      Diesel133 1 час назад

      не думаю, что это помешало бы Миранчуку забить, а вообще правило довольно бредовое

      0
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      Рейтинг: +1403

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      И пеной еще вокруг стенки очертить от нечистой силы, тогда точно никто не будет стучаться.

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