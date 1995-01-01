Егоров: «Формально Миранчук забил «Рубину» не по правилам, но гол никто отменять не будет»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что гол полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в ворота «Рубина» (1:1) в матче первого тура РПЛ был забит с нарушением правил.

Футболист москвичей отправил мяч в ворота казанцев прямым ударом со штрафного. С 1 июля в силу вступили новые футбольные правила, запрещающие игрокам соперника находиться в стенке в таких ситуациях.

«По правилам, перед пробитием штрафного или свободного удара игроки должны находиться в метре от стенки. Это правило новое. Мы все на сборах смотрели, прорабатывали. Будут возникать примерно такие ситуации.

Одно дело теория, а совсем другое – практика. Но никто не понял бы, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки, а затем сделал движение. Я понимаю, формально, по букве закона – это нарушение, но никто отменять гол не будет. Мы отправим видео с этим моментом в ФИФА и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций)», – сказал Егоров.