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    «Атлетико» включился в борьбу за Эриксена

    «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.

    По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, футболист очень нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.

    Ранее сообщалось, что на датчанина претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    • В сезоне-2018/19 Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт 27-летнего хавбека с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы

    Альфредо Педулла – журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны 187 тысяч человек.

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