«Атлетико» включился в борьбу за Эриксена

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, футболист очень нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.
Ранее сообщалось, что на датчанина претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне-2018/19 Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт 27-летнего хавбека с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы
Альфредо Педулла – журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны 187 тысяч человек.