«Галатасарай» интересуется хавбеком «МЮ» Фредом

«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Фреду.

Также стамбульцы рассматривают в качестве усиления хавбека «Манчестер Сити» Фабиана Делфа. Турецкий клуб сделает запрос в «Сити» по англичанину, если ему не удастся согласовать переход Фреда.