«Галатасарай» интересуется хавбеком «МЮ» Фредом

дельф в Эвертон ушел уже але
«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Фреду.
Также стамбульцы рассматривают в качестве усиления хавбека «Манчестер Сити» Фабиана Делфа. Турецкий клуб сделает запрос в «Сити» по англичанину, если ему не удастся согласовать переход Фреда.
- Фред перешел в «Юнайтед» из донецкого «Шахтера» прошлым летом за 59 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 25-ти матчах «МЮ», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Fotomaç
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