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    «Галатасарай» интересуется хавбеком «МЮ» Фредом

    «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Фреду.

    Также стамбульцы рассматривают в качестве усиления хавбека «Манчестер Сити» Фабиана Делфа. Турецкий клуб сделает запрос в «Сити» по англичанину, если ему не удастся согласовать переход Фреда.

    • Фред перешел в «Юнайтед» из донецкого «Шахтера» прошлым летом за 59 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 25-ти матчах «МЮ», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Fotomaç

    Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1018

      Dizayner 40 минут назад

      дельф в Эвертон ушел уже але

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