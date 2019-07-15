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    La Gazzetta dello Sport: Малиновский прошел медосмотр и подпишет контракт с «Аталантой»

    Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский близок к переходу в «Аталанту».

    По информации источника, футболист вчера прибыл в расположение нового клуба и прошел медосмотр.

    Сегодня стороны должны подписать контракт. Предполагается, что длительность соглашения составит пять лет.

    Также сообщается, что за данный трансфер итальянский клуб заплатит 13 миллионов евро.

    Малиновский: «Не вижу будущего в «Генке». Чувствую себя преданным»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1998

      Dgad 1 час назад

      Ну слава богу отпустили парня, главное чтобы в Аталанте играл и прогрессировал..

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