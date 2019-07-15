La Gazzetta dello Sport: Малиновский прошел медосмотр и подпишет контракт с «Аталантой»

Ну слава богу отпустили парня, главное чтобы в Аталанте играл и прогрессировал..
Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский близок к переходу в «Аталанту».
По информации источника, футболист вчера прибыл в расположение нового клуба и прошел медосмотр.
Сегодня стороны должны подписать контракт. Предполагается, что длительность соглашения составит пять лет.
Также сообщается, что за данный трансфер итальянский клуб заплатит 13 миллионов евро.
Малиновский: «Не вижу будущего в «Генке». Чувствую себя преданным»