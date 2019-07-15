La Gazzetta dello Sport: Малиновский прошел медосмотр и подпишет контракт с «Аталантой»

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский близок к переходу в «Аталанту».

По информации источника, футболист вчера прибыл в расположение нового клуба и прошел медосмотр.

Сегодня стороны должны подписать контракт. Предполагается, что длительность соглашения составит пять лет.

Также сообщается, что за данный трансфер итальянский клуб заплатит 13 миллионов евро.

Малиновский: «Не вижу будущего в «Генке». Чувствую себя преданным»