Полоз – об игре со «Спартаком»: «Москалев все время бегал и кричал нам: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз прокомментировал работу арбитра Владимира Москалева в матче чемпионата России против «Спартака» (0:1).

– Со стороны сочинского клуба многие говорили о судействе. Что можете сказать по этому поводу вы?

– В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.

Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.

– Вам как игроку, чья карьера полностью прошла в РПЛ, было странно слышать такое в свой адрес?

– Нет, мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось.

– Насколько было тяжело играть с учетом того, что команда в нынешнем составе собралась совсем недавно?

– У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, у «Сочи» хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду.

Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей будем еще с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать.

По мнению арбитра Игоря Федотова , «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил.

, «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. Бывший судья Сергей Хусаинов сообщил, что в ворота московской команды не был поставлен пенальти в первом тайме.

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