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    Полоз – об игре со «Спартаком»: «Москалев все время бегал и кричал нам: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ»

    Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз прокомментировал работу арбитра Владимира Москалева в матче чемпионата России против «Спартака» (0:1).

    – Со стороны сочинского клуба многие говорили о судействе. Что можете сказать по этому поводу вы?

    – В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.

    Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.

    – Вам как игроку, чья карьера полностью прошла в РПЛ, было странно слышать такое в свой адрес?

    – Нет, мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось.

    – Насколько было тяжело играть с учетом того, что команда в нынешнем составе собралась совсем недавно?

    – У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, у «Сочи» хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду.

    Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей будем еще с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать.

    • По мнению арбитра Игоря Федотова, «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил.
    • Бывший судья Сергей Хусаинов сообщил, что в ворота московской команды не был поставлен пенальти в первом тайме.

    Конов – о голе «Спартака» «Сочи»: «Как там VAR поживает?»

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:36
    Комментарии17
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      Рейтинг: +668

      Борат 39 секунд назад

      Пора Москалеву провести остаток сезона в фнл. Хряк продажный!

      0
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      Рейтинг: +1399

      Бабушка Зильзиля 5 минут назад

      Ну и послал бы его в Воронеж.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9980

      Garrincha58 20 минут назад

      причём тут Полоз когда даже Ловчев на Матче сказал что Жиго забил с нарушением и про пеналь сказал что да был, а хрюшкам тут не нравится когда про них говорят я представляю как они захрюкают, если в матче Сочи -Зенит будет что то подобное

      2
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      Рейтинг: +719

      alex1004 33 минуты назад

      "Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре." Объективный ты наш. Три минуты гарантированно должны быть добавлены только за шесть замен которые случились в матче, а сколько было еще ваших "поваляшек" в концовке матча. Конечно семь минут может быть и многовато будет, но видимо так арбитр наказал игроков которые явно затягивали время. Как бы там не было из этих семи, Спартаку хватило и трех.

      3
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      Рейтинг: +1392

      JTherry 33 минуты назад

      Полоза заменили, потому что весь матч простоял в центре поля, не верится, что Москалев вдруг стал "исповедоваться" этому "памятнику"... Егорову надо обратиться в комитет по этике для характеристики высказываний в адрес судейского корпуса игрока Сочи после матча... "смешно и непрофессионально" давать такие интервью и устраивать затяжку времени от якобы "сведенных ног" от усталости (физподготовка слабая), подобные вопросы надо решать на поле, а не поднимать скандал на пустом месте...

      1
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      Рейтинг: +21923

      Blossiya 45 минут назад

      Валялись на поле вы знатно. Ну и хорошо, что судья нашел "лекарство" от вашей лежки - добавил вам столько, на сколько навалялись.

      1
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      Рейтинг: +6976

      vka1970 1 час назад

      Судя по словам Полоза, арбитр вышел на поле не для того чтоб судить, а оперу сочинять.Это прям не футбол, а триллер какой то.

      0
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      Рейтинг: +18027

      oyabun 1 час назад

      Арбитр может смело подавать в суд на Полоза за клевету. Пусть предоставляет записи всех этих высказываний.

      2
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      Рейтинг: +582

      rash1959 1 час назад

      Москалёв за всю игру больше пробежал чем полоз простоял. Видимо по делу почти всю карьеру на лавке просидел.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1936

      Evgeni1952 1 час назад

      Вам ныть придется весь год.

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