Конов – о голе «Спартака» «Сочи»: «Как там VAR поживает?»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов прокомментировал то, что РПЛ не успела внедрить видеоассистента арбитра (VAR) на стадионах российских команд к началу сезона, как было обещано ранее.

Также журналист намекнул, что в матче первого тура «Спартак» – «Сочи» (1:0) защитник москвичей Самуэль Жиго забил победный гол с нарушением правил.

«РФПЛ, привет! Не успели к первому туру, да (написал Конов под фото с моментом гола «Спартака»)? Ну ничего. Бывает.

Так что с VAR? У РФПЛ было полгода. За эти полгода сильно не продвинулись. На финишную прямую вышли с потенциальными подрядчиками – «Матч ТВ» и «Ростелеком». Обещали завершить всe на этой неделе, но переговоры, если называть это как есть, провалили.

«Матч ТВ» остаeтся приоритетным вариантом, но тут на лицо конфликт интересов с учeтом прямой связи «Матч» – «Газпром» – «Зенит». Не нужно забывать, что в схеме сейчас Hawk Eye (технология «Соколиный глаз», давно используемая в теннисе и других видах спорта). Тут, конечно, «Матч» важен, но есть ещe вопрос доставки сигнала.

Сложившейся ситуацией сильно недовольны и раздражены все, так как, повторюсь, было обещание стартовать с первого тура. В результате уже завтра в игру вступит РФС. Сложно сказать с какими последствиями, но разруливать это теперь ведомству Дюкова. Чудеса дипломатии и административные возможности, вероятно, позволят на некоторых стадионах и отдельных играх получить VAR уже во втором туре. Но после потери времени (те самые полгода) выйти на все игры РПЛ с VAR, вероятно, смогут только ко второму круга чемпионата», – написал Конов в телеграме.