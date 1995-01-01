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    Конов – о голе «Спартака» «Сочи»: «Как там VAR поживает?»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов прокомментировал то, что РПЛ не успела внедрить видеоассистента арбитра (VAR) на стадионах российских команд к началу сезона, как было обещано ранее.

    Также журналист намекнул, что в матче первого тура «Спартак»«Сочи» (1:0) защитник москвичей Самуэль Жиго забил победный гол с нарушением правил.

    «РФПЛ, привет! Не успели к первому туру, да (написал Конов под фото с моментом гола «Спартака»)? Ну ничего. Бывает.

    Так что с VAR? У РФПЛ было полгода. За эти полгода сильно не продвинулись. На финишную прямую вышли с потенциальными подрядчиками – «Матч ТВ» и «Ростелеком». Обещали завершить всe на этой неделе, но переговоры, если называть это как есть, провалили.

    «Матч ТВ» остаeтся приоритетным вариантом, но тут на лицо конфликт интересов с учeтом прямой связи «Матч» – «Газпром» – «Зенит». Не нужно забывать, что в схеме сейчас Hawk Eye (технология «Соколиный глаз», давно используемая в теннисе и других видах спорта). Тут, конечно, «Матч» важен, но есть ещe вопрос доставки сигнала.

    Сложившейся ситуацией сильно недовольны и раздражены все, так как, повторюсь, было обещание стартовать с первого тура. В результате уже завтра в игру вступит РФС. Сложно сказать с какими последствиями, но разруливать это теперь ведомству Дюкова. Чудеса дипломатии и административные возможности, вероятно, позволят на некоторых стадионах и отдельных играх получить VAR уже во втором туре. Но после потери времени (те самые полгода) выйти на все игры РПЛ с VAR, вероятно, смогут только ко второму круга чемпионата», – написал Конов в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5174

      piligrim1986 22 минуты назад

      ну все, тем же больше нет
      если бы такой гол забили локо/зеня/цска, никто даже и не завел тему

      1
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      Рейтинг: +1313

      JTherry 38 минут назад

      Вася, объективнее надо быть - если видишь прямую связь Матч-ТВ – Газпром – Зенит, то надо видеть и прямую связь и зависимость - Дюков (РФС) - Газпром - зенит... сказал "А", говори и "Б", Вася)) а гол отменный забил Жиго, молоток!!!

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      Рейтинг: +1440

      С-Пб on-line > JTherry 24 минуты назад

      Гол-то отменный, но накуя он сделал сопернику "ку-ку,кто там"...нехорошо

      0
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      Рейтинг: +1313

      JTherry > С-Пб on-line 21 минуту назад

      в штрафной площади все так играют, защитники тянут нападающих за майки, чтобы не выпрыгивали высоко, нападающие кладут руки на шею защитников - будто не так играют остальные клубы?))

      1
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      Рейтинг: +1440

      С-Пб on-line > JTherry 11 минут назад

      Блеть чувак, как забил банку жиго-тут нарушение правил и не ху й тут спорить,любитель футбола ***

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      Рейтинг: +1313

      JTherry > С-Пб on-line 6 минут назад

      мне с тобой спорить не о чем)) посмотрим, как дзюпа сегодня будет хамить в штрафной, уж он-то по-джентльменски "руки на плечи кладет" и падает от ветра также, по-джентльменски)))) любителю из питера**** - привет из Москвы, пламенный)))

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      Рейтинг: +139

      RdAMR10 1 час назад

      А мне в этой ситуации за Сочи больше всего обидно, они ведь реально лучше играли, а мяско, команда которая позиционирует себя как претенденты в борьбе за чемпионство не имеет права показывать столь отвратительную игру даже в первом туре

      4
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      Рейтинг: +17993

      oyabun 1 час назад

      Ситуация с VAR безусловно позор нашего футбола.

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      Рейтинг: +3836

      3a zenit > oyabun 1 час назад

      ты хотел наверное написать позор матч тв?

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