Экс-судья Хусаинов: «По новым правилам гол Миранчука в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил эпизод с голом полузащитника Алексея Миранчука в матче 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином».

«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина».

Видимо, практики такой ещe не было, вот Вилков немного и растерялся, не учeл этот момент. А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить», – сказал Хусаинов.

Матч «Локомотив» – «Рубин» завершился ничьей 1:1.

Миранчук открыл счет в игре на 66-й минуте.

Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы

Алексей Миранчук – лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин»