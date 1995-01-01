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    Экс-судья Хусаинов: «По новым правилам гол Миранчука в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил эпизод с голом полузащитника Алексея Миранчука в матче 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином».

    «По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина».

    Видимо, практики такой ещe не было, вот Вилков немного и растерялся, не учeл этот момент. А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить», – сказал Хусаинов.

    • Матч «Локомотив» – «Рубин» завершился ничьей 1:1.
    • Миранчук открыл счет в игре на 66-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6974

      parevg 1 час назад

      А может Вилков и вся бригада арбитров просто не знали о изменениях.
      Там было трое в поле, запасной и инспектор, Радиосвязь есть, почему Вилкову никто не подсказал?

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