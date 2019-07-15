Академия Коноплева нашла частного инвестора

Безусловно Савин дал толчок. Но твари, которые рядом всегда находились неужели не могли помочь, даже не миллиардом, хотя бы ремонтом.
Блогер Евгений Савин сообщил, что Академия футбола имени Юрия Коноплева обзавелась частным спонсором.
«Помните мой выпуск про Академию Коноплева??? Сегодня партнером Академии (ГЧП с Самарской областью) и акционером стал частный «Акрон Холдинг». Полностью восстановят и отремонтируют базу, заменят все поля. Говорят об инвестициях в 1 миллиард за 5 лет. Запомните это фото. Такого больше уже не будет.
Опять случайность (как и с «Аланией»), но точно не случайность, что все это благодаря вам и вашему вниманию к этой теме!!! Академия могла тихо умереть, а теперь есть шанс, что в ней воспитают новых: дзагоевых, кутеповых, зобниных, ахметовых, крицюков, горбатенко, морозовых и так далее. Вместе – мы меняем футбол, а не... (дальше вы знаете)», – написал Савин в инстаграме.
- Группа компаний «Акрон Холдинг» – крупнейший в России представитель металлоперерабатывающей промышленности.
- Выпуск блога Савина «КраСава» об Академии Коноплева вышел в марте этого года.
- Академия располагается в Тольятти, Самарская область.