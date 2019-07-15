Академия Коноплева нашла частного инвестора

Блогер Евгений Савин сообщил, что Академия футбола имени Юрия Коноплева обзавелась частным спонсором.

«Помните мой выпуск про Академию Коноплева??? Сегодня партнером Академии (ГЧП с Самарской областью) и акционером стал частный «Акрон Холдинг». Полностью восстановят и отремонтируют базу, заменят все поля. Говорят об инвестициях в 1 миллиард за 5 лет. Запомните это фото. Такого больше уже не будет.

Опять случайность (как и с «Аланией»), но точно не случайность, что все это благодаря вам и вашему вниманию к этой теме!!! Академия могла тихо умереть, а теперь есть шанс, что в ней воспитают новых: дзагоевых, кутеповых, зобниных, ахметовых, крицюков, горбатенко, морозовых и так далее. Вместе – мы меняем футбол, а не... (дальше вы знаете)», – написал Савин в инстаграме.

Группа компаний «Акрон Холдинг» – крупнейший в России представитель металлоперерабатывающей промышленности.

Выпуск блога Савина «КраСава» об Академии Коноплева вышел в марте этого года.

Академия располагается в Тольятти, Самарская область.