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    Академия Коноплева нашла частного инвестора

    Блогер Евгений Савин сообщил, что Академия футбола имени Юрия Коноплева обзавелась частным спонсором.

    «Помните мой выпуск про Академию Коноплева??? Сегодня партнером Академии (ГЧП с Самарской областью) и акционером стал частный «Акрон Холдинг». Полностью восстановят и отремонтируют базу, заменят все поля. Говорят об инвестициях в 1 миллиард за 5 лет. Запомните это фото. Такого больше уже не будет.

    Опять случайность (как и с «Аланией»), но точно не случайность, что все это благодаря вам и вашему вниманию к этой теме!!! Академия могла тихо умереть, а теперь есть шанс, что в ней воспитают новых: дзагоевых, кутеповых, зобниных, ахметовых, крицюков, горбатенко, морозовых и так далее. Вместе – мы меняем футбол, а не... (дальше вы знаете)», – написал Савин в инстаграме.

    • Группа компаний «Акрон Холдинг» – крупнейший в России представитель металлоперерабатывающей промышленности.
    • Выпуск блога Савина «КраСава» об Академии Коноплева вышел в марте этого года.
    • Академия располагается в Тольятти, Самарская область.

    text

    Публикация от text (@sava9)

    Источник: Инстаграм Евгения Савина

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    Сегодня, 00:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6887

      KLIM777 2 минуты назад

      Безусловно Савин дал толчок. Но твари, которые рядом всегда находились неужели не могли помочь, даже не миллиардом, хотя бы ремонтом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2670

      САДЫЧОК 21 минуту назад

      Молодец Савин !

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