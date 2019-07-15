Глушаков тренируется по индивидуальной программе

«Ахмат» в своем твиттере опубликовал заявление о травме полузащитника Дениса Глушакова.
«Денис Глушаков не смог принять участие в матче с «Краснодаром» из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе», – говорится в публикации грозненского клуба.
- 29 июня «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1».
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