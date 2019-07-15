Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Глушаков тренируется по индивидуальной программе

    «Ахмат» в своем твиттере опубликовал заявление о травме полузащитника Дениса Глушакова.

    «Денис Глушаков не смог принять участие в матче с «Краснодаром» из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе», – говорится в публикации грозненского клуба.

    • 29 июня «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1».
    • 32-летний хавбек перешел в чеченский клуб из «Спартака» на правах свободного агента.

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2019 23:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72467
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru