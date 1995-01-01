Смолов пропустил матч с «Рубином» из-за мышечных проблем

Стала известна причина отсутствия нападающего «Локомотива» Федора Смолова в заявке команды на матч 1-го тура РПЛ против «Рубина».

«Со Смоловым все хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать все необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ.

Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнет день завтра, а после уже вернется в общую группу и будет готовиться к следующей игре», – сообщили в пресс-службе московского клуба.