Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Смолов пропустил матч с «Рубином» из-за мышечных проблем

    Стала известна причина отсутствия нападающего «Локомотива» Федора Смолова в заявке команды на матч 1-го тура РПЛ против «Рубина».

    «Со Смоловым все хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать все необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ.

    Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнет день завтра, а после уже вернется в общую группу и будет готовиться к следующей игре», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

    • Матч «Локомотив» – «Рубин» проходит в эти минуты.
    • После первого тайма счeт 0:0.
    • В прошлом сезоне 29-летний Смолов забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6972

      parevg 32 минуты назад

      Эх Федя, как тебя не хватало, кусок черного дерева, абсолютно бесполезен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4790

      Антибиотик > parevg 12 минут назад

      Федя от него не далеко ушел. Ну, нет у нас нападающих и в этом сезоне тоже не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      compka 59 минут назад

      Лучшие игроки в РПЛ носят имя Фёдор, но с разными фамилиями: Чалов, Смолов, Кудряшов и т.д.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72467
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru