Медведев – о победе над «Тамбовом»: «Это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от стартового матча команды в РПЛ против «Тамбова» (2:1) и о первом туре чемпионата России в целом.

«Стартовая игра сезона всегда получается нервной. Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и «Краснодар» потеряли по три очка, а «Спартак» с трудом обрел три очка. Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков.

Не случайно вчера на «Ахмат Арене» («Ахмат» принимал «Краснодар» и победил со счетом 1:0), где средняя посещаемость прошлого сезона была около 10 тысяч человек, было больше 27 тысяч болельщиков. Это простая и логичная связь: когда футболисты показывают страсть и бьются с первой до последней минуты, благодарный болельщик откликается и приходит поддерживать свою любимую команду. Если так дело пойдет и дальше, нас ждет очень интересный чемпионат с многими непредсказуемыми результатами.

То, что «Зениту» удалось выиграть стартовый матч чемпионата – это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула. То, как команда провела большую часть второго тайма, показало, как команда может играть. А «Тамбов» играл очень достойно. Вспомнить хотя бы атаку с ударом в штангу в первом тайме.

Когда команды выходят играть вполнакала, это приводит к результатам, которые мы увидели в первом туре. Надеяться на то, что можно победить, играя вполсилы, не стоит. Думаю, это урок для всех команд. Считаю, что и «Тамбов», и «Сочи» имеют хорошие шансы на то, чтобы не только бороться за выживание, но и составить конкуренцию старожилам», – сказал Медведев.

Во втором туре петербуржцы встретятся в гостях с «Сочи». Игра пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.