Парфенов: «По поводу аренды Ломовицкого ничего конкретного пока нет. Но «Урал» нуждается в усилении на эту позицию»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов заявил, что пока ничего не знает о возможной аренде у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого. При этом специалист подчеркнул, что команде нужно усиление на данную позицию.

Ломовицкий – правый атакующий полузащитник, который может сыграть на левом фланге.

«Пока ничего по поводу аренды Ломовицкого я не знаю, ничего конкретного пока нет. Но мы действительно нуждаемся в усилении на эту позицию.

Думаю, в «Спартаке» до конца августа сами не знают, как все будет. А Саше, конечно, надо играть», – сказал Парфенов.