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    Парфенов: «По поводу аренды Ломовицкого ничего конкретного пока нет. Но «Урал» нуждается в усилении на эту позицию»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов заявил, что пока ничего не знает о возможной аренде у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого. При этом специалист подчеркнул, что команде нужно усиление на данную позицию.

    Ломовицкий – правый атакующий полузащитник, который может сыграть на левом фланге.

    «Пока ничего по поводу аренды Ломовицкого я не знаю, ничего конкретного пока нет. Но мы действительно нуждаемся в усилении на эту позицию.

    Думаю, в «Спартаке» до конца августа сами не знают, как все будет. А Саше, конечно, надо играть», – сказал Парфенов.

    • В сезоне-2018/19 Ломовицкий принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
    • Контракт 21-летнего футболиста с москвичами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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