Парфенов: «По поводу аренды Ломовицкого ничего конкретного пока нет. Но «Урал» нуждается в усилении на эту позицию»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов заявил, что пока ничего не знает о возможной аренде у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого. При этом специалист подчеркнул, что команде нужно усиление на данную позицию.
Ломовицкий – правый атакующий полузащитник, который может сыграть на левом фланге.
«Пока ничего по поводу аренды Ломовицкого я не знаю, ничего конкретного пока нет. Но мы действительно нуждаемся в усилении на эту позицию.
Думаю, в «Спартаке» до конца августа сами не знают, как все будет. А Саше, конечно, надо играть», – сказал Парфенов.
- В сезоне-2018/19 Ломовицкий принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
- Контракт 21-летнего футболиста с москвичами рассчитан до июня 2023 года.