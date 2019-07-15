Кудряшов: «Точно знаю, никто из игроков «Сочи» в игре со «Спартаком» не валялся на газоне специально»

Защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал заявление «Спартака» о намеренном затягивании времени игроками сочинской команды в матче первого тура РПЛ.

Москвичи победили со счетом 1:0. После игры пресс-служба «Спартака» на официальном сайте написала: «В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это».

«Да, я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошел агрессивно вперед и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств не очень приятное для нас.

Что касается слов про затяжку времени, не обратил, и не хочу ввязываться в полемику со «Спартаком». У нас действительно было не так много сил. В конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально», – сказал Кудряшов.