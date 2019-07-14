AS: сегодня Неймар проведет встречу с руководством «ПСЖ» по поводу своего будущего

Нападающий «ПСЖ» Неймар сегодня вернулся к тренировкам с командой.

По информации AS, в понедельник 27-летний футболист проведет ключевую встречу со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы обсудить свое будущее. Как утверждает источник, стороны открыто выскажут друг другу свои позиции.

Это будет первая встреча бразильца с клубным руководством после того, как «ПСЖ» 8 июля сообщил, что форвард отказался возвращаться в команду для предсезонной подготовки.

Ранее Неймар рассматривал вариант, при котором он останется в Бразилии, а встречу с руководителями парижан проведет его агент Пини Захави.