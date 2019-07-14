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    AS: сегодня Неймар проведет встречу с руководством «ПСЖ» по поводу своего будущего

    Нападающий «ПСЖ» Неймар сегодня вернулся к тренировкам с командой.

    По информации AS, в понедельник 27-летний футболист проведет ключевую встречу со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы обсудить свое будущее. Как утверждает источник, стороны открыто выскажут друг другу свои позиции.

    Это будет первая встреча бразильца с клубным руководством после того, как «ПСЖ» 8 июля сообщил, что форвард отказался возвращаться в команду для предсезонной подготовки.

    Ранее Неймар рассматривал вариант, при котором он останется в Бразилии, а встречу с руководителями парижан проведет его агент Пини Захави.

    • Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +351

      ФК_Полоцк 30 минут назад

      Да что там обсуждать. В Барселону его через обмен на несколько игроков. Ибо играть он в ПСЖ не будет. Никто его больше не возьмет, а Барселона в кредит из-за Гризмана влезла. Только обмен.

      0
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      Рейтинг: +756

      Жёлто-синий 1 час назад

      Уходить надо от туда не конкурентно способный чемпионат

      -1
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