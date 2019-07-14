AS: сегодня Неймар проведет встречу с руководством «ПСЖ» по поводу своего будущего

Да что там обсуждать. В Барселону его через обмен на несколько игроков. Ибо играть он в ПСЖ не будет. Никто его больше не возьмет, а Барселона в кредит из-за Гризмана влезла. Только обмен.
Нападающий «ПСЖ» Неймар сегодня вернулся к тренировкам с командой.
По информации AS, в понедельник 27-летний футболист проведет ключевую встречу со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы обсудить свое будущее. Как утверждает источник, стороны открыто выскажут друг другу свои позиции.
Это будет первая встреча бразильца с клубным руководством после того, как «ПСЖ» 8 июля сообщил, что форвард отказался возвращаться в команду для предсезонной подготовки.
Ранее Неймар рассматривал вариант, при котором он останется в Бразилии, а встречу с руководителями парижан проведет его агент Пини Захави.
- Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- Контракт нападающего с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.