Sky Sports: «Селтик» отклонил 25-миллионное предложение «Арсенала» по Тирни

Ну пускай едет в Наполи к Карло. Я так понимаю тут принципиально нет желания продавать его в Арсенал
«Арсенал» продолжает работать над трансфером защитника «Селтика» Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.
По информации источника, лондонский клуб увеличил свое предложение по 22-летнему шотландцу до 25 миллионов фунтов (28 миллионов евро).
Однако «Селтик» снова ответил отказом. Интерес к игроку также проявляет «Наполи».
- Рыночная стоимость Тирни – 12,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне левый фулбек провел за «Селтик» 40 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.