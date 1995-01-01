Sky Sports: «Селтик» отклонил 25-миллионное предложение «Арсенала» по Тирни

«Арсенал» продолжает работать над трансфером защитника «Селтика» Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб увеличил свое предложение по 22-летнему шотландцу до 25 миллионов фунтов (28 миллионов евро).

Однако «Селтик» снова ответил отказом. Интерес к игроку также проявляет «Наполи».