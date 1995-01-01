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    Sky Sports: «Селтик» отклонил 25-миллионное предложение «Арсенала» по Тирни

    «Арсенал» продолжает работать над трансфером защитника «Селтика» Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, лондонский клуб увеличил свое предложение по 22-летнему шотландцу до 25 миллионов фунтов (28 миллионов евро).

    Однако «Селтик» снова ответил отказом. Интерес к игроку также проявляет «Наполи».

    • Рыночная стоимость Тирни – 12,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне левый фулбек провел за «Селтик» 40 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +402

      LMI 2 часа назад

      Ну пускай едет в Наполи к Карло. Я так понимаю тут принципиально нет желания продавать его в Арсенал

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