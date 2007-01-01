Сантос – о дебюте за «Зенит»: «У меня прекрасные впечатления от первой игры и от стадиона»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями после дебютного матча в составе петербургской команды.

25-летний бразилец провел все 90 минут в поединке первого тура РПЛ против «Тамбова».

«Зенит» выиграл со счетом 2:1.

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Стороны заключили контракт до 2024 года.

«У меня прекрасные впечатления от первой игры, это наша первая победа – начало очень хорошее, ведь заработали три очка. Надеемся, что сохраним этот победный дух, чтобы уверенно прийти к чемпионству. Что касается того, что во втором тайме я стал чаще оказываться в центре, то в перерыве меня спросили, могу ли я больше поиграть в центре. Я ответил, что могу, ведь я понимаю, что необходимые для этого качества у меня есть.

Я настроен помогать команде любым образом, буду выкладываться на любой позиции. От стадиона у меня тоже прекрасные впечатления, болельщики не замолкали все 90 минут – трибуны гнали нас вперeд. Мы забили дважды, но могли забить ещe. Это только первая игра, дальше мы намерены играть лучше», – сказал Сантос.