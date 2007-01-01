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    Сантос – о дебюте за «Зенит»: «У меня прекрасные впечатления от первой игры и от стадиона»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями после дебютного матча в составе петербургской команды.

    • 25-летний бразилец провел все 90 минут в поединке первого тура РПЛ против «Тамбова».
    • «Зенит» выиграл со счетом 2:1.
    • Российский клуб купил футболиста у «Гамбурга» за 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.

    «У меня прекрасные впечатления от первой игры, это наша первая победа – начало очень хорошее, ведь заработали три очка. Надеемся, что сохраним этот победный дух, чтобы уверенно прийти к чемпионству. Что касается того, что во втором тайме я стал чаще оказываться в центре, то в перерыве меня спросили, могу ли я больше поиграть в центре. Я ответил, что могу, ведь я понимаю, что необходимые для этого качества у меня есть.

    Я настроен помогать команде любым образом, буду выкладываться на любой позиции. От стадиона у меня тоже прекрасные впечатления, болельщики не замолкали все 90 минут – трибуны гнали нас вперeд. Мы забили дважды, но могли забить ещe. Это только первая игра, дальше мы намерены играть лучше», – сказал Сантос.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1284

      Kollljan 5 минут назад

      Семак найдёт ему правильное место на поле. Игрок хороший.

      0
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      Рейтинг: +1582

      neveldomha 28 минут назад

      Гол Муювы это все таки косяк Сантоса. Поэтому в дебюте первый минус.

      1
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      ...
      Рейтинг: +345

      Toomans > neveldomha 34 секунды назад

      Соглашусь. Бенито сделал этот гол из ничего. Да и Лунтик подкачал. Снова. Опасаюсь за него.

      0
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      Рейтинг: +2617

      BAIv 1 час назад

      с пасом у него порядок, в атаке неплохо получается.

      0
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      Рейтинг: +2164

      paracetamol 2 часа назад

      Ничего, вроде, парнишка. С будущим.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6250

      Вомбат 2 часа назад

      Лучше уж ты, Дуглас, выкладывайся на своей позиции. Какой от тебя толк на месте левого защитника мы в первом тайме смогли убедиться. И не только мы, но даже Семак.

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