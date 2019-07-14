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    Себальос может остаться в «Реале»

    Уход полузащитника Даниэля Себальоса из «Реала» может не состояться этим летом, сообщает Marca.

    По информации источника, в мадридском клубе остались довольны игрой 22-летнего футболиста в составе сборной Испании на молодежном Евро.

    Кроме того, «Реал» так и не добился прогресса в переговорах по трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Данные факторы могут поспособствовать решению сторон не прекращать сотрудничество.

    • Себальос выступает за «Реал» с лета 2017 года.
    • В минувшем сезоне хавбек забил три гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Marca

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