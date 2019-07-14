Себальос может остаться в «Реале»

Уход полузащитника Даниэля Себальоса из «Реала» может не состояться этим летом, сообщает Marca.
По информации источника, в мадридском клубе остались довольны игрой 22-летнего футболиста в составе сборной Испании на молодежном Евро.
Кроме того, «Реал» так и не добился прогресса в переговорах по трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Данные факторы могут поспособствовать решению сторон не прекращать сотрудничество.
- Себальос выступает за «Реал» с лета 2017 года.
- В минувшем сезоне хавбек забил три гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.