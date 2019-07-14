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    Иванович: «Ни одна команда в мире в начале сезона не готова на сто процентов»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

    – Бранислав, в первом тайме показалось, что игроки не очень соскучились по футболу. Так ли это? За счет чего все-таки удалось одержать победу над дебютантом лиги?

    – Начало сезона – всегда сложный период. Хорошо, что нам удалось набрать три очка. Ни одна команда в мире в начале сезона не готова на сто процентов. Видно, что можем добавить, что нам нужны еще эмоции, больше агрессии. Однако для начала сезона это – хорошая игра. Продолжаем дальше.

    – Во втором тайме произошло столько изменений в схеме. Благодаря чему удалось удачно стартовать после перерыва?

    – Секрет. Мы его не будем раскрывать.

    – Но команда забила два мяча в самом начале второй половины. Секрет в настрое или в чем-то еще?

    – Есть несколько моментов. Мы поменяли несколько позиций в расстановке. Но даже более важен наш подход. Тяжело играть против команды, садящейся в оборону, действующей с двумя нападающими. Мы знали, что в первом тайме нам будет нелегко. Так что можем быть довольны этой победой. Конечно, после первого тайма мы немного поменяли схему, но результата нам удалось добиться благодаря совокупности факторов.

    – Появилась нервозность после гола «Тамбова»?

    – В большей степени страх, чтобы не пропустить больше. Тогда было бы тяжело забить еще. Страх присутствовал, но мы контролировали игру до самого конца.

    «Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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      edw7777 32 минуты назад

      Это 100% верное заявление.

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