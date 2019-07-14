Григорян: «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

– Футбол – такая штука, что можно зевнуть гол, даже выходя из раздевалки. Общались в перерыве по поводу того, что внимательно надо отнестись, но и я зевнул гол, и команда – два. Если бы не эти пять минут, можно было бы назвать матч качественным с нашей стороны. Но в этом и класс, когда соперник использует эти пять минут, когда произошла потеря концентрации. В целом, «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно.

– Ожидали ли вы, что Жирков будет играть слева в полузащите, а Дриусси – справа? Повлияло ли это на игру?

– Никак не повлияло. У «Зенита» четко прослеживается система. Семак – системный тренер. Не могу сказать, что они действуют предсказуемо, но их атаки действуют по определенным правилам. Мы перекрыли все зоны в первом тайме. Но во второй половине задача была вытерпеть эту стратегию до 65-й минуты, заставить соперника дергаться и ловить его на контратаках. Но два пропущенных гола заставили пойти в атаку нас. Выглядели, в принципе, достойно.

– Вы сказали, что зевнули один гол. Что имеете ввиду? И как повлияли на игру и на быстрые мячи перестановки «Зенита» в перерыве?

– Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая – иной раз надо сходить в туалет. Что касается перестановок, то, пусть это и выглядит нагло, то они нам облегчили игру. Да, мы пропустили два гола, но во втором тайме быстро выходили через короткий пас, мало играли продольно при прессинге «Зенита». Повлияло так, что облегчило нам развитие атаки.

– Вчера себя хорошо показал «Сочи», сегодня вы показали зубы. Можно ли сказать, что Премьер-лига получила достойное пополнение?

– Мне неинтересно, кто и что показал у других команд. У нас нет задачи показать зубы, это не дает набирать очки. У нас самая многонациональная команда в РПЛ, собраны сильные мужчины. Нужно не зубы показывать, а характер. А зубы показывают у дантиста.

«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?