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    Дмитрий Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    — Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА. Отличная поддержка была. По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.

    Эпизод с желтой карточкой? Там была накладочка вроде. Надо посмотреть. В игре все быстро произошло. Тяжело судить, надо разобрать момент.

    — Правый фланг был активнее. Потому что приходилось сдерживать Фернандеса?

    — У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.

    — Следующая игра против «Арсенала», придется выключать фланг, на котором играет ваш брат…

    — Не первый раз уже играем против друг друга. Брат мне в жизни брат, но на поле мы в разных командах играем. Защищаем цвета разных команд. Так что никаких братств не будет. Готовились ли к четырем защитникам у ЦСКА? Готовились, они так играли на сборах. Помогло ли это нам? Возможно, они еще не привыкли к этой схеме. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера.

    • «Крылья» возглавляют турнирную таблицу.
    • Это первое гостевое поражение ЦСКА от «Крыльев» с 2007 года.

    ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2137

      paracetamol 29 минут назад

      Камбар и Анюков отлично смотрелись.

      1
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      Рейтинг: +653

      Томик 1 час назад

      Поздравляю, Димон! Там в твою честь Азар номер в Реале взял!

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