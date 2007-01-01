Дмитрий Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА. Отличная поддержка была. По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.

Эпизод с желтой карточкой? Там была накладочка вроде. Надо посмотреть. В игре все быстро произошло. Тяжело судить, надо разобрать момент.

— Правый фланг был активнее. Потому что приходилось сдерживать Фернандеса?

— У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.

— Следующая игра против «Арсенала», придется выключать фланг, на котором играет ваш брат…

— Не первый раз уже играем против друг друга. Брат мне в жизни брат, но на поле мы в разных командах играем. Защищаем цвета разных команд. Так что никаких братств не будет. Готовились ли к четырем защитникам у ЦСКА? Готовились, они так играли на сборах. Помогло ли это нам? Возможно, они еще не привыкли к этой схеме. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера.

«Крылья» возглавляют турнирную таблицу.

Это первое гостевое поражение ЦСКА от «Крыльев» с 2007 года.

ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем