ЦСКА поздравил Игнашевича с 40-летним юбилеем. Защитник провел в клубе 15 лет

Серёга с Юбилеем!
ЦСКА опубликовал поздравление с днем рождения бывшему защитнику команды Сергею Игнашевичу.
Сегодня, 14 июля, россиянин празднует 40-летний юбилей.
«Сегодня день рождения отмечает легендарный защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Поздравляем!» – говорится в сообщении пресс-службы москвичей в твиттере.
- Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004-й по 2018 год.
- В составе армейцев он провел 521 официальный матч, забил 44 гола, сделал 18 результативных передач, стал пятикратным чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны, шесть раз завоевал национальный Суперкубок и одержал победу в Кубке УЕФА.
- В сезоне-2018/19 защитник входил в тренерский штаб молодежной команды москвичей.
- Этим летом Игнашевич возглавил московское «Торпедо».