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    Сутормин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Какая-то мутная история»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что 2013 году мог оказаться в «Спартаке», в который его пригласили на просмотр.

    – В 2013-м, когда вы ушли из «Зенита» в «Строгино», вы побывали на просмотре в «Спартаке». Так?

    – Я к тому моменту провел в «Строгино» первые полгода, и как раз Евгений Александрович (Бушманов), который был уже тренером «Спартака-2», пригласил на просмотр.

    – Почему вас не взяли?

    – Какая-то мутная история: то ли клубы не договорились, то ли я просто не подошел. Может, не проявил инициативы. Побыл на сборе, вернулся в «Строгино». Время шло, а я все думал, что вот сейчас ко мне подойдут и что-нибудь скажут. Но стояла тишина, и в какой-то момент понял, что смысла кому-то ко мне подходить уже нет.

    • 25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Рубина» 8 июля за 2,5 миллиона евро. За девять дней до этого казанцы приобрели его у «Оренбурга» за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Сутормин – воспитанник «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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