Сутормин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Какая-то мутная история»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что 2013 году мог оказаться в «Спартаке», в который его пригласили на просмотр.

– В 2013-м, когда вы ушли из «Зенита» в «Строгино», вы побывали на просмотре в «Спартаке». Так?

– Я к тому моменту провел в «Строгино» первые полгода, и как раз Евгений Александрович (Бушманов), который был уже тренером «Спартака-2», пригласил на просмотр.

– Почему вас не взяли?

– Какая-то мутная история: то ли клубы не договорились, то ли я просто не подошел. Может, не проявил инициативы. Побыл на сборе, вернулся в «Строгино». Время шло, а я все думал, что вот сейчас ко мне подойдут и что-нибудь скажут. Но стояла тишина, и в какой-то момент понял, что смысла кому-то ко мне подходить уже нет.