Тарасову сняли гипс в римской клинике

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов побывал в римской клинике Villa Stuart.

В медицинском учреждении 32-летнему футболисту сняли гипс, который он носил после операции на ноге.

Ранее у Тарасова возник конфликт с «Локомотивом» касательно того, кто будет оплачивать операцию и реабилитацию после нее. Речь шла о сумме более 1,6 миллиона рублей.

Контракт хавбека с московским клубом истек 30 июня и теперь он является свободным агентом.

Тарасов: «В «Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» Я охренел»