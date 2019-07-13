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    Тарасову сняли гипс в римской клинике

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов побывал в римской клинике Villa Stuart.

    В медицинском учреждении 32-летнему футболисту сняли гипс, который он носил после операции на ноге.

    Ранее у Тарасова возник конфликт с «Локомотивом» касательно того, кто будет оплачивать операцию и реабилитацию после нее. Речь шла о сумме более 1,6 миллиона рублей.

    Контракт хавбека с московским клубом истек 30 июня и теперь он является свободным агентом.

    Тарасов: «В «Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» Я охренел»

    text

    Публикация от text (@villastuart)

    Источник: Инстаграм клиники Villa Stuart

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31210

      MaxRnD 49 минут назад

      Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает

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