Бывший пресс-атташе «Крыльев Советов»: «Сейчас клуб – эталон разворовывания бюджетных денег. За сезон там потратили почти 2 миллиарда рублей»

Бывший пресс-атташе «Крыльев Советов» Арнольд Эпштейн рассказал о потраченных самарцами средствах в прошлом сезоне и назвал клуб эталоном разворовывания бюджетных денег.

«На мой взгляд, «Крылья» сейчас – просто эталон того, как разворовываются бюджетные деньги. Насколько знаю, за прошлый сезон потратили почти 2 миллиарда рублей. И получили в итоге – переходные игры.

На словах губернатор (Самарской области Дмитрий Азаров) за все отвечает. Он местный, в отличие от своих предшественников. Когда был мэром Самары, даже не имея возможности на что-то влиять, с интересом следил за футболом. Но в итоге клуб в прошлом сезоне направил бюджетные средства просто в никуда.

«Крылья» задействовали в чемпионате 33 человека. Это значительно больше, чем за любой предыдущий сезон. Для сравнения: небедный «Локомотив», игравший в Лиге чемпионов и прошедший весь путь к Кубку России, задействовал лишь 21 футболиста. А ведь за каждым трансфером или даже арендой всегда тянется какой-то денежный шлейф.

Судя по трансферам, людям в клубе все равно, что будет с «Крыльями». Вот Зиньковский: насколько знаю, у него отступные назад в «Чертаново» 50 миллионов рублей, всего-навсего. Если он чуть заиграет, то новые варианты для него будут искать не «Крылья», а «Чертаново». Они вернут его себе, используя эту опцию обратного выкупа, а потом тут же отдадут в другой клуб. Либо сначала арендой, либо цинично – сразу трансфер.

Насколько знаю, на протяжении прошлого сезона между прежними игроками и теми, кого привело новое руководство, было глухое противостояние. Показательный момент: когда Ткачук забил в Питере «Зениту», Божович и его помощники сидели с каменными лицами. Видимо, поставили его от безысходности в состав, слишком много травм было. А он взял и забил.

Если бы столь же беззастенчиво грабили какой-нибудь другой клуб, он бы уже запросто мог загнуться. Но в Самаре пока в плане финансов катаклизмов нет. Губернатор не даст команде умереть», – сказал Эпштейн.