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    Бывший пресс-атташе «Крыльев Советов»: «Сейчас клуб – эталон разворовывания бюджетных денег. За сезон там потратили почти 2 миллиарда рублей»

    Бывший пресс-атташе «Крыльев Советов» Арнольд Эпштейн рассказал о потраченных самарцами средствах в прошлом сезоне и назвал клуб эталоном разворовывания бюджетных денег.

    «На мой взгляд, «Крылья» сейчас – просто эталон того, как разворовываются бюджетные деньги. Насколько знаю, за прошлый сезон потратили почти 2 миллиарда рублей. И получили в итоге – переходные игры.

    На словах губернатор (Самарской области Дмитрий Азаров) за все отвечает. Он местный, в отличие от своих предшественников. Когда был мэром Самары, даже не имея возможности на что-то влиять, с интересом следил за футболом. Но в итоге клуб в прошлом сезоне направил бюджетные средства просто в никуда.

    «Крылья» задействовали в чемпионате 33 человека. Это значительно больше, чем за любой предыдущий сезон. Для сравнения: небедный «Локомотив», игравший в Лиге чемпионов и прошедший весь путь к Кубку России, задействовал лишь 21 футболиста. А ведь за каждым трансфером или даже арендой всегда тянется какой-то денежный шлейф.

    Судя по трансферам, людям в клубе все равно, что будет с «Крыльями». Вот Зиньковский: насколько знаю, у него отступные назад в «Чертаново» 50 миллионов рублей, всего-навсего. Если он чуть заиграет, то новые варианты для него будут искать не «Крылья», а «Чертаново». Они вернут его себе, используя эту опцию обратного выкупа, а потом тут же отдадут в другой клуб. Либо сначала арендой, либо цинично – сразу трансфер.

    Насколько знаю, на протяжении прошлого сезона между прежними игроками и теми, кого привело новое руководство, было глухое противостояние. Показательный момент: когда Ткачук забил в Питере «Зениту», Божович и его помощники сидели с каменными лицами. Видимо, поставили его от безысходности в состав, слишком много травм было. А он взял и забил.

    Если бы столь же беззастенчиво грабили какой-нибудь другой клуб, он бы уже запросто мог загнуться. Но в Самаре пока в плане финансов катаклизмов нет. Губернатор не даст команде умереть», – сказал Эпштейн.

    • В сезоне-2018/19 «Крылья Советов» заняли 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах обыграли «Нижний Новгород» (3:1, 0:1).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +803

      Sviro 11 минут назад

      на сто процентов уверен, этот сезон будет продолжением прошедшего, с той лишь разницей, что вылетят напрямую, без переходных игр. НЕ раз уже говорил, что разгонять надо отдел селекции... Но Голубин, которого в своё время попёрли из динамо остался на месте. Судя по приобретениям, игры ждать не стоит. Вот Анюков вернулся.... Ему бы в команде ветеранов играть, таки его в команду берут. Комбаров тоже... Всё-таки попёрли из Спартака, а мы взяли. Ещё истеричку Денисова надо вернуть на поле и дать шарик погонять по полю! А почему нет? Жопа, короче, ребята! Кому нужны очки? Записывайтесь - крылья принимают заявки.

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      Рейтинг: +2609

      serppion 48 минут назад

      Раз уж Эпштейн (читай еврей) жалуется - там точно беспредел!

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      Рейтинг: +4155

      subbotaspartak > serppion 29 минут назад

      А может наболтал что попало,
      Потому что самому не перепало.

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      Рейтинг: +2662

      САДЫЧОК 49 минут назад

      ....а еще бессмысленно много платят тренеру Божовичу , ну и набрали стариков со всех команд, дав заработать агентам !

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      Рейтинг: +617

      Genz 1 час назад

      Эпштэйн, не жадись. 2 миллиарда помогли 33м семьям материально, все в пользу. Крылья хорошо смотрелись, только судьи убивали клуб.

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      Рейтинг: +3725

      la verdad > Genz 47 минут назад

      По 60 лямов на семью? Можно было помочь трем тысячам малоимущих семей, дав им по 660 000 рублей.

      Может так было бы лучше?

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