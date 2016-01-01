Football Italia: «ПСЖ» готов купить Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру во Франции, сообщает Football Italia.
По информации источника, на колумбийца всерьез претендует «ПСЖ», который готов заплатить за него требуемые 42 миллиона евро.
Ранее фаворитом в гонке за 27-летним футболистом считался «Наполи», но итальянский клуб не согласился на условия «Реала».
- Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
- Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
- Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека.