«Интер» объявил о переходе Бареллы

Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла стал игроком «Интера», сообщает официальный сайт клуба.
По информации Transfermarkt, миланский клуб арендовал 22-летнего футболиста до 2020 года за 12 миллионов евро.
Следующим летом «Интер» обязан выкупить игрока, заплатив еще 25 миллионов.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2024 года.
- Барелла – воспитанник «Кальяри».
- За основную команду хавбек дебютировал в мае 2015 года.
- В январе 2016 года Бареллу отправляли в аренду в «Комо».
- Суммарно на клубном уровне итальянец забил семь голов в 128 матчах.