«Интер» объявил о переходе Бареллы

Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла стал игроком «Интера», сообщает официальный сайт клуба.

По информации Transfermarkt, миланский клуб арендовал 22-летнего футболиста до 2020 года за 12 миллионов евро.

Следующим летом «Интер» обязан выкупить игрока, заплатив еще 25 миллионов.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2024 года.