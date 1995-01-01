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    «Интер» объявил о переходе Бареллы

    Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла стал игроком «Интера», сообщает официальный сайт клуба.

    По информации Transfermarkt, миланский клуб арендовал 22-летнего футболиста до 2020 года за 12 миллионов евро.

    Следующим летом «Интер» обязан выкупить игрока, заплатив еще 25 миллионов.

    Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2024 года.

    • Барелла – воспитанник «Кальяри».
    • За основную команду хавбек дебютировал в мае 2015 года.
    • В январе 2016 года Бареллу отправляли в аренду в «Комо».
    • Суммарно на клубном уровне итальянец забил семь голов в 128 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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