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    Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»

    Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».

    По информации источника, вслед за Дмитрием Полозом, Ибрагимом Цаллаговым, Эльмиром Набиуллиным и Иваном Новосельцевым сменить петербургский на сочинский клуб может полузащитник Кристиан Нобоа.

    • Большую часть прошлого сезона эквадорец пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.
    • В активе 34-летнего футболиста 12 матчей, один гол и один ассист.
    • Контракт Нобоа с «Зенитом» истекает в 2020 году.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1991

      paracetamol 15 минут назад

      Старикаша, однако. Когда брали, еще ничего был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      geroin161 2 часа назад

      А почему все ломанулись Сочи, а не в Тамбов??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Rabinovi_ch > geroin161 1 час назад

      Я думаю ты тоже между Тамбовом и Сочи выберешь Сочи!))

      3
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      Рейтинг: +1991

      paracetamol > Rabinovi_ch 18 минут назад

      Танбов - проект свинтяка.

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      Рейтинг: +31154

      MaxRnD > geroin161 13 минут назад

      Зенит не заинтересован в усилении каких-либо клубов, а Сочи - это всё-таки бывшее Динамо Спб. Дальнейшие выводы делай сам ...

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