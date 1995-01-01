Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Старикаша, однако. Когда брали, еще ничего был.
Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, вслед за Дмитрием Полозом, Ибрагимом Цаллаговым, Эльмиром Набиуллиным и Иваном Новосельцевым сменить петербургский на сочинский клуб может полузащитник Кристиан Нобоа.
- Большую часть прошлого сезона эквадорец пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.
- В активе 34-летнего футболиста 12 матчей, один гол и один ассист.
- Контракт Нобоа с «Зенитом» истекает в 2020 году.