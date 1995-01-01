Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, вслед за Дмитрием Полозом, Ибрагимом Цаллаговым, Эльмиром Набиуллиным и Иваном Новосельцевым сменить петербургский на сочинский клуб может полузащитник Кристиан Нобоа.