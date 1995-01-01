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    Хохлов: «Динамо» нужно менять психологию»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча первого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1). Специалист видит проблемы в психологии команды.

    «Два разных тайма, первый полностью за нами, второй полностью за «Арсеналом». Наверное, менять нам надо психологию команды, потому что нужно выходить и играть так, как мы планируем, не 45 минут, а все 90. Когда повели в счeте, нужно продолжать играть, а не пытаться удержать этот счeт, тогда и будет результат. Пропустив гол, нашли же силы побежать вперед, играть в футбол, создавать моменты.

    В перерыве я говорил ни в коем случае не прижиматься к своим воротам, но, если нам забивает центральный защитник с 25 метров, то у меня вопрос, где мы находимся? Вся команда в штрафной. И до этого были моменты. Не звоночек, а колокол был. Тем не менее мы, пока не получили, не стали ничего менять на поле», – сказал Хохлов.

    • «Динамо» лидирует в таблице РПЛ.
    • В прошлом сезоне москвичи финишировали 12-ми.
    • Хохлов ждет усиления.

    Источник: «Советский спорт»

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