Хохлов: «Динамо» ждет усиления. Бороться хочется не за 12 место, а за Лигу Европы»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча первого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1) поговорил о селекционной работе команды. Москвичи ждут усиления.

«Пока трансферное окно не закрылось, ждем усиления. И бороться хочется не за 12 место, а за Лигу Европы», – сказал Хохлов.