Хохлов: «Динамо» ждет усиления. Бороться хочется не за 12 место, а за Лигу Европы»

Оптимистично, конечно, только не надо пускать на последних минутах, как в Туле, это для ЛЕ совсем не подходит.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча первого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1) поговорил о селекционной работе команды. Москвичи ждут усиления.
«Пока трансферное окно не закрылось, ждем усиления. И бороться хочется не за 12 место, а за Лигу Европы», – сказал Хохлов.
- В прошлом сезоне «Динамо» заняло в РПЛ 12-е место.
- Последний раз в еврокубках москвичи играли в сезоне-2014/15 (вылет из Лиги Европы на стадии 1/16 финала).
- Сейчас «Динамо» лидирует в РПЛ.