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    Хохлов: «Динамо» ждет усиления. Бороться хочется не за 12 место, а за Лигу Европы»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча первого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1) поговорил о селекционной работе команды. Москвичи ждут усиления.

    «Пока трансферное окно не закрылось, ждем усиления. И бороться хочется не за 12 место, а за Лигу Европы», – сказал Хохлов.

    • В прошлом сезоне «Динамо» заняло в РПЛ 12-е место.
    • Последний раз в еврокубках москвичи играли в сезоне-2014/15 (вылет из Лиги Европы на стадии 1/16 финала).
    • Сейчас «Динамо» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13372

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Оптимистично, конечно, только не надо пускать на последних минутах, как в Туле, это для ЛЕ совсем не подходит.

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