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    «Ювентус» купил у «Дженоа» защитника Ромеро за 26 миллионов

    Защитник Кристиан Ромеро теперь принадлежит «Ювентусу». Туринцы купили его у «Дженоа» за 26 миллионов евро, которые будут выплачивать в течение трех лет.

    Ближайший сезон футболист проведет в «Дженоа» на правах аренды. Контракт аргентинца с «Ювентусом» рассчитан на пять лет.

    • Ромеро выступает за «Дженоа» с лета 2018 года.
    • В минувшем сезоне центрбек забил два гола и сделал три результативные передачи в 27 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3042

      dinar7777dinar 31 минуту назад

      Мариновать чтоль собрались защитников )))

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