«Ювентус» купил у «Дженоа» защитника Ромеро за 26 миллионов

Мариновать чтоль собрались защитников )))
Защитник Кристиан Ромеро теперь принадлежит «Ювентусу». Туринцы купили его у «Дженоа» за 26 миллионов евро, которые будут выплачивать в течение трех лет.
Ближайший сезон футболист проведет в «Дженоа» на правах аренды. Контракт аргентинца с «Ювентусом» рассчитан на пять лет.
- Ромеро выступает за «Дженоа» с лета 2018 года.
- В минувшем сезоне центрбек забил два гола и сделал три результативные передачи в 27 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.