«Ювентус» купил у «Дженоа» защитника Ромеро за 26 миллионов

Защитник Кристиан Ромеро теперь принадлежит «Ювентусу». Туринцы купили его у «Дженоа» за 26 миллионов евро, которые будут выплачивать в течение трех лет.

Ближайший сезон футболист проведет в «Дженоа» на правах аренды. Контракт аргентинца с «Ювентусом» рассчитан на пять лет.