«Реал» планирует подписать Погба в последние дни трансферного окна

Мадридский «Реал» продолжает работать над покупкой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По сведениям AS, трансфер планируется совершить в последние дни августа или начале сентября – в канун закрытия окна переходов.
В Примере окно открыто до 2 сентября. Чтобы выдержать условия финансового фэйр-плей, «Реалу», рассчитывающему на Погба, необходимо продать нескольких футболистов.
- «Реал» этим летом уже потратил на новичков рекордные 303 миллиона евро.
- По информации Goal.com, «Реал» может расстаться с Иско, Хамесом Родригесом и Гаретом Бэйлом.
- Ранее сообщалось, что «МЮ» требует за Погба 170 миллионов евро.