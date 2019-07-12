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    «Реал» планирует подписать Погба в последние дни трансферного окна

    Мадридский «Реал» продолжает работать над покупкой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По сведениям AS, трансфер планируется совершить в последние дни августа или начале сентября – в канун закрытия окна переходов.

    В Примере окно открыто до 2 сентября. Чтобы выдержать условия финансового фэйр-плей, «Реалу», рассчитывающему на Погба, необходимо продать нескольких футболистов.

    Источник: AS

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