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    Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

    «Ростов» объявил о трансфере вратаря. Из «Зенита» в команду перешел Егор Бабурин, контракт подписан на четыре года.

    «Мы приветствуем Егора и желаем ему надежной игры за нашу команду!» – сказано в релизе «Ростова».

    • В сезоне-2018/19 Бабурин выступал на правах аренды в «Рубине».
    • За казанцев вратарь провел девять матчей во всех турнирах (четыре – на ноль) и пропустил восемь мячей.
    • Бабурин – воспитанник «Зенита». За основную команду петербуржцев он сыграл семь встреч и пропустил два гола.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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