Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

«Ростов» объявил о трансфере вратаря. Из «Зенита» в команду перешел Егор Бабурин, контракт подписан на четыре года.

«Мы приветствуем Егора и желаем ему надежной игры за нашу команду!» – сказано в релизе «Ростова».