Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

правильный выбор .будет лучшим вратарём в россии
«Ростов» объявил о трансфере вратаря. Из «Зенита» в команду перешел Егор Бабурин, контракт подписан на четыре года.
«Мы приветствуем Егора и желаем ему надежной игры за нашу команду!» – сказано в релизе «Ростова».
- В сезоне-2018/19 Бабурин выступал на правах аренды в «Рубине».
- За казанцев вратарь провел девять матчей во всех турнирах (четыре – на ноль) и пропустил восемь мячей.
- Бабурин – воспитанник «Зенита». За основную команду петербуржцев он сыграл семь встреч и пропустил два гола.