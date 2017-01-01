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    «Лион» объявил о приобретении за 26 миллионов у «Сампдории» защитника Андерсена

    Защитник «Сампдории» Йоахим Андерсен стал игроком «Лиона», сообщает официальный твиттер клуба.

    По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 26 миллионов евро.

    Детали личного контракта 23-летнего датчанина с французским клубом пока неизвестны.

    • Андерсен выступал за «Сампдорию» с августа 2017 года.
    • За два сезона футболист провел 42 матча, результативными действиями не отличался.

    Источник: Официальный твиттер «Лиона»

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