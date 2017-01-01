«Лион» объявил о приобретении за 26 миллионов у «Сампдории» защитника Андерсена

Защитник «Сампдории» Йоахим Андерсен стал игроком «Лиона», сообщает официальный твиттер клуба.
По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 26 миллионов евро.
Детали личного контракта 23-летнего датчанина с французским клубом пока неизвестны.
- Андерсен выступал за «Сампдорию» с августа 2017 года.
- За два сезона футболист провел 42 матча, результативными действиями не отличался.
Velkommen Joachim Andersen ! #UnispourRugir pic.twitter.com/fOj4zfzwjH— Olympique Lyonnais (@OL) 12 июля 2019 г.